প্রাণশঙ্কার মধ্যেই পাঠদান
সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পদ্মপুকুর ইউনিয়নের পাতাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা বেহাল। ভবনটি যে কোনো সময় ধসে পড়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। অথচ ওই ভবনে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই চলছে পাঠদান।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। বিদ্যালয়ের তিনতলা ভবনটি নির্মিত হয় ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে। তবে ঘূর্ণিঝড় আইলা, বুলবুল, আম্পানসহ একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং উপকূলীয় লবণাক্ততার প্রভাবে ভবনটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্যোগকালে ভবনটি সাইক্লোন শেল্টার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে, যা ভাঙাচোরা অবস্থা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, ভবনের নিচতলার পিলার ও দেওয়ালে ভয়াবহ ফাটল ধরেছে। সিঁড়ি ও ছাদের বিভিন্ন অংশ থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। ফাটল থেকে কংক্রিট ভেঙে পড়ার ঝুঁকি থাকায় কোথাও কোথাও দড়ি দিয়ে পিলার বেঁধে রাখা হয়েছে। এ অবস্থাতেও বিদ্যালয়ে চলছে পাঠদান।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু বক্কর সিদ্দিক জাগো নিউজকে জানান, বিষয়টি দীর্ঘদিন আগে থেকেই বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো সংস্কারকাজ বা নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ঝুঁকির মাত্রা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।
এ বিষয়ে সাতক্ষীরা জেলা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী হাসিব শেখ জাগো নিউজকে বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। খুব শিগগির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
