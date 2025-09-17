  2. দেশজুড়ে

সৈকতে গোসলরত নারীদের ভিডিও ধারণ, যুবককে কারাদণ্ড

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি কলাপাড়া (পটুয়াখালী)
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সৈকতে গোসলরত নারীদের ভিডিও ধারণ, যুবককে কারাদণ্ড

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে গোসলরত পর্যটকদের গোপনে ভিডিও ধারণ করার অপরাধে রুবেল পাহলান (৩০) নামের এক যুবককে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর) ভ্রাম্যমাণ আদালতে এই দণ্ড দেন কলাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসীন সাদেক।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, সকালে কুয়াকাটায় বেড়াতে আসা পর্যটকরা সৈকতে গোসল করেছিলেন। এসময় গোপনে নারীদের গোসলের ভিডিও ধারণ করছিলেন রুবেল। বিষয়টি দেখে সৈকতের ফটোগ্রাফাররা তাকে ধরে ফেলেন। পরে তাকে ট্যুরিস্ট পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসীন সাদেক অভিযুক্ত রুবেলকে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে পুলিয়ে সোপর্দ করেন।

স্থানীয় ফটোগ্রাফার মো. জাকারিয়া বলেন, ‌‘আমরা দেখি সে মেয়েদের ভিডিও করছে আর খারাপ মন্তব্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা গিয়ে তাকে পুলিশে দেই।’

jagonews24

আরেক ফটোগ্রাফার রুবেল বলেন, ‘তার মোবাইল চেক করে দেখি অনেক ভিডিও বানানো আছে। যেগুলো ফেসবুকে ছেড়ে কুয়াকাটার বদনাম করে।’

ট্যুরিস্ট পুলিশ কুয়াকাটা রিজিয়নের সহকারী পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান বলেন, আমরা সার্বক্ষণিকভাবে পর্যটকদের সেবা দিতে প্রস্তুত। এমন ব্যক্তিদের কোনো ছাড় নেই।

কলাপাড়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইয়াসিন সাদেক বলেন, ‘ওই যুবককে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তাকে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ধরনের কাজে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’

আসাদুজ্জামান মিরাজ/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।