ভাঙ্গা থানায় হামলা-ভাঙচুর
সাবেক এমপি নিক্সন চৌধুরীসহ ২৯ জনকে আসামি করে মামলা
ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান নিক্সন চৌধুরীসহ ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও অনেককে আসামি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে ভাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আজাদুজ্জামান বাদী হয়ে এ মামলা করেন। মামলায় নিক্সন চৌধুরীকে এক নম্বর ও দুই নম্বর আসামি করা হয়েছে হামিরদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খোকন মিয়াকে। এর আগে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ভাঙ্গা থানায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।
এদিকে একই দিনে উপজেলা কমপ্লেক্সেও ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা না হলেও মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।
এ ব্যপারে বক্তব্য জানতে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেনের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
থানায় হামলা-ভাঙচুর ঘটনায় মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) ও (অর্থ) শামছুল আজম জানান, থানায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলায় ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সনসহ ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অনেককে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে। পুলিশ আসামিদের গ্রেফতার করতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো সম্ভব হবে।
ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মিজানুর রহমানের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি মোবাইল নম্বর রিসিভ করেননি।
এ বিষয়ে ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ কামরুল হাসান মোল্লা জানান, ভাঙ্গা উপজেলা কমপ্লেক্সে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
