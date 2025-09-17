  2. দেশজুড়ে

লালমনিরহাট সীমান্তে ঘাস কাটার সময় যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৪৬ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা সীমান্তের কাছাকাছি ঘাস কাটার সময় রবিনাশ নামে এক যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার বাড়াইপাড়া গ্রামের মেইন পিলার ৯৫ নম্বরের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

রবিনাশ পেশায় একজন রং মিস্ত্রি। তিনি ওই গ্রামের মনোরঞ্জন রায়ের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ঘাস কাটার জন্য সীমান্ত এলাকায় গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে ভারতীয় ভূখণ্ডে নিয়ে যায়। এ সময় সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। স্থানীয়রা আশঙ্কা করছেন ভবিষ্যতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুন্নবী বলেন, ‘বিজিবি ও স্থানীয় প্রশাসন বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। রবিনাশকে দ্রুত ফেরানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

মহসীন ইসলাম শাওন/আরএইচ/জিকেএস

