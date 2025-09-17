  2. দেশজুড়ে

টিফিনে চকলেট খেয়ে অসুস্থ ৮ স্কুল শিক্ষার্থী

প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরের কাপাসিয়ায় চকলেট খেয়ে আট শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তারা সবাই উপজেলার টোক ইউনিয়নের ১৬ নম্বর কাঁশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) টিফিনের সময় এ ঘটনা ঘটে।

বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, টিফিনের সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে ‌‘আঁখি মিল্ক লজেন্স’ খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তাদের বমি হয়। এসময় সহপাঠীরা ঘটনাটি প্রধান শিক্ষককে জানালে তিনি দ্রুত তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

এ বিষয়ে দোকানদার জাহানারা বলেন, ‘বছর ধরে টোক নয়ন বাজারের আমির উদ্দিনের কাছ থেকে পাইকারি মাল এনে বাড়িতে বিক্রি করি। এতদিন কেউ অসুস্থ হয়নি। আজ লজেন্স খেয়ে কেন এমন হলো বুঝতে পারছি না।’

কাঁশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঝর্না আক্তার বলেন, প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে অসুস্থ শিক্ষার্থীরা বাড়িতে ফিরে গেছে। সবাই আশঙ্কামুক্ত।

