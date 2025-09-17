মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ, দুদিন পর মিললো জেলের মরদেহ

মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ, দুদিন পর মিললো জেলের মরদেহ
পিরোজপুরের কাউখালীতে নিখোঁজের দুদিন পর এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে কাউখালী নৌ পুলিশ।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সয়না রঘুনাথপুর ইউনিয়নের সয়না গ্রামের কালিগংঙ্গা নদীর চর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
ওই জেলের নাম নজরুল ইসলাম (৫৬)। তিনি পার্শ্ববর্তী নেছারাবাদ থানার সেহাঙ্গল গ্রামের শাজাহান হোসেনের ছেলে।
কাউখালী নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নিয়াজ মোর্শেদ মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সন্ধ্যা নদীতে জেলে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন নজরুল ইসলাম।
তরিকুল ইসলাম/এসআর/জিকেএস