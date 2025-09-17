  2. দেশজুড়ে

প্রবাসফেরতদের আটকে চাঁদাবাজি-মারধর, তৃতীয় লিঙ্গের ১২ জন গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে প্রবাসফেরত যাত্রীদের গাড়ি আটকে চাঁদাবাজি ও মারধরের অভিযোগে তৃতীয় লিঙ্গের ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ফজুর বাড়ির মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। বিকেলে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতাররা হলেন, উপজেলার আইঘরটেকপাড়া এলাকার কাজলী, মায়ের বাড়ি খালপাড় এলাকার ইমন, কোহেলী এলাকার হিজড়া আলী শাহ, সিনহা, মিম, মৌ, টুনি, নিশি আক্তার, চামেলি, নাতাশা ও মালা।

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ছেলেরা তৃতীয় লিঙ্গে লোক সেজে এশিয়ান হাইওয়ে, ফজুর বাড়ি মোড় ও কাঞ্চন ব্রিজ এলাকায় চাঁদাবাজি করে আসছিল। বিশেষ করে এ নামধারী হিজড়াদের প্রধান টার্গেট ছিল বিমানবন্দর থেকে আসা প্রবাসীদের গাড়ি। প্রবাসীদের গাড়ি থেকে তারা মোটা অংকের চাঁদা দাবি করতো। অসাধারণ মানুষকে জিম্মি করে টাকা আদায় করত। তাদের যন্ত্রণায় সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল।

রূপগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন রূপগঞ্জের শহীদ ফারহান ফাইয়াজ সেতু, কাঞ্চন ব্রিজ ও ফজুর বাড়ি মোড় এলাকায় সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে আসছে। এসবের পরও আমরা মানবিক দিক বিবেচনা করে এতদিন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেইনি। ১৫ সেপ্টেম্বর চাঁদা না দেওয়ায় প্রবাসীদের গাড়ি আটকে তাদের মারধর করেন তৃতীয় লিঙ্গের লোকজন। এ ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দেওয়া হয়।

এ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে ফজুর বাড়ি মোড় ও কাঞ্চন ব্রিজ এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। মামলায় ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় জড়িত তৃতীয় লিঙ্গের অন্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

