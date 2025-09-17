  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দলের গঠনতন্ত্র রক্ষায় পদ ছাড়লেন বিএনপি নেতা

কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন সাবেক ভিপি খালেদ সাইফুল্লাহ সোহেল।

দলের গঠনতন্ত্রে থাকা ‘এক নেতা এক পদ’ নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা শহরের পুরাতন স্টেডিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে সোহেল অভিযোগ করেন, জেলা বিএনপির সভাপতি শরীফুল আলম একাধারে জেলা সভাপতি এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন, যা দলের গঠনতন্ত্রের ১৫ ধারার বিশেষ বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তিনি বলেন, গঠনতন্ত্র রক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই নিজের পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সোহেল আরও জানান, এখন থেকে তিনি শুধু সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য কাউন্সিলে যদি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন, তাহলে উপজেলা সভাপতির পদ থেকেও পদত্যাগ করবেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলর মনোনয়নে পক্ষপাতমূলক ভূমিকা রাখছেন। নিজেদের অনুগতদের প্রাধান্য দিচ্ছেন। এতে কাউন্সিলের স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসাদ রেজা, সদর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ফরিদ উদ্দিন মাসউদ সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল আমিন উজ্জ্বল, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাক আহমেদ শাহিন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ নেভিন ও সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সাইফুল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এসকে রাসেল/এসআর/জেআইএম

