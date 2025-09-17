ছাত্র সংসদ আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক নয়: টুকু

ছাত্র সংসদ আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক নয়: টুকু
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অনিয়ম হয়েছে। সেগুলো সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এরইমধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি আরও বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক জিনিস না।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের মধ্যে উপহারসামগ্রী বিতরণের আগে প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর আমাদের নেতাকর্মীরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। তারা সঠিকভাবে ক্যাম্পাসগুলোতে কাজ করতে পারেননি। একটি গুপ্ত সংগঠন তাদের রূপ পরিবর্তন করে কাজ করছে। কাজেই যারা গুপ্তভাবে কাজ করে তারাই কিন্তু অনিয়মের পথ বেছে নেয়।’
টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি জাফর আহমেদের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক কাজী জাকেরুল মওলা, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু, যুবদলের সভাপতি খন্দকার রাশেদুল আলম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী প্রমুখ।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম