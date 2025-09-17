ষাঁড়ের লড়াই দেখতে এসে প্রাণ গেলো যুবকের

ষাঁড়ের লড়াই দেখতে এসে প্রাণ গেলো যুবকের
হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে নড়াইল সদর উপজেলার রুখালী গ্রামে ষাঁড়ের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই লড়াই দেখতে এসে ষাঁড়ের দৌড় খেয়ে রমেন মোল্যা (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। খুলনা থেকে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল রমেনের মরদেহ বাড়িতে আনা হয়। তিনি পেশায় একজন টিউবওয়েল মিস্ত্রি ছিলেন।
রমেন কালিয়া উপজেলার পুরুলিয়া ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের আব্দুল মান্নান মোল্যার ছেলে। প্রায় আট কিলোমিটার দূর থেকে রুখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে খেলা দেখতে আসেন তিনি। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে গুরুতর আহত হন।
রমেনের মামাতো ভাই আনিস শেখসহ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, লড়াই শুরু হলে হঠাৎ করে একটি ষাঁড় মাঠ থেকে বাইরের দিকে দৌড় দেয়। আত্মরক্ষার্থে দর্শকরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। একপর্যায়ে রমেন ষাঁড়ের দৌড় খেয়ে পড়ে গিয়ে খাবারের ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এসময় ষাঁড়টি রমেনকে চেপে ধরে। এতে তিনি মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আহত পান। আহত রমেনকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
২০১৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর খেলার নামে ষাঁড়, মোরগ, ছাগল লড়াই ও কুকুর নিধন বন্ধে নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারতি মো. জাহাঙ্গীর হোসেন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এই আদেশ দেন।
হাফিজুল নিলু/এসআর/জেআইএম