সুনামগঞ্জ সীমান্ত থেকে ১৪ ভারতীয় গরু উদ্ধার করেছে বিজিবি
সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ১৪টি ভারতীয় গরু উদ্ধার করেছে ২৮ বিজিবি। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ২৮ বিজিবির অধিনায়ক এ কে এম জাকারিয়া কাদির।
বিজিবির তথ্যমতে, মঙ্গলবার দিনগত রাত ৩টায় দোয়ারাবাজার উপজেলার বাংলাবাজার সীমান্তের বাঁশতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৪টি ভারতীয় গরু উদ্ধার করা হয়।
সুনামগঞ্জ (২৮ বিজিবি) অধিনায়ক এ কে এম জাকারিয়া কাদির বলেন, সীমান্ত এলাকায় আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে যে সব ভারতীয় গরু উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো সুনামগঞ্জ শুল্ক কার্যালয়ে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
