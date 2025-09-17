মাদারীপুরে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

মাদারীপুরে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
মাদারীপুরে পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে ডাসার উপজেলার বালিগ্রাম ইউনিয়নের আটিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হাফিজুল (৮) ও হামজা (৫) একই এলাকার নাঈম মল্লিকের ছেলে।
পুলিশ, স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে বাড়ির উঠানে দুই ভাই হাফিজুল ও হামজা খেলছিল। হঠাৎ দুই ভাই পাশের পুকুরে পড়ে তলিয়ে যায়। পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের পাওয়া যায়। এরপর তাদের মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে রাত ৮টার দিকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের আত্মীয় শাওন হাওলাদার বলেন, একসঙ্গে দুই ভাইয়ের এমন মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা। পরিবার কীভাবে এই শোক সইবে।
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম বলেন, দুই ভাইয়ের মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/ইএ