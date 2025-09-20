  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুর সীমান্তে ১৮ বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ

প্রকাশিত: ০৯:০৯ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিভিন্ন সময় অবৈধ পথে ভারতে গিয়ে কারাভোগ শেষ করা ১৮ বাংলাদেশিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তের ১৪৭ নম্বর আন্তর্জাতিক মেইন পিলারের কাছে বিজিবি সদস্যদের হাতে তাদের হস্তান্তর করা হয়। তারা সবাই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।

কুষ্টিয়া বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধীন কাজিপুর বিওপির কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাব উদ্দিন জানান, দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। পরে বিভিন্ন মেয়াদে দেওয়া সাজা ভোগ শেষে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ সদস্যরা তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ১৮ জনের তথ্য যাচাই বাছাই শেষে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হবে।

এসময় ভারতের গান্দিনা বিএসএফ ক্যাম্পের এসি সুনিল কুমার যাদবসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিল।

