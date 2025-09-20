পিআর পদ্ধতি
জামায়াত নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে: এলডিপি মহাসচিব
জামায়াতে ইসলামী সর্বদাই দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধিতা করে এসেছে। ভারত বিভক্তিকালে মাওলানা মওদুদী পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে গোলাম আজম বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন। এখন তারা পিআর পদ্ধতির অযৌক্তিক দাবি তুলে আসন্ন নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার নূরীতলা শাহী ইদগাহ জামে মসজিদ মাঠে এলডিপির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
ড. রেদোয়ান বলেন, জামায়াত কখনো এ দেশের মঙ্গল চায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামেও পাকিস্তানি হানাদারদের পক্ষ নিয়ে অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এখন পিআর পদ্ধতি দাবি করে জাতিকে বিভ্রান্ত এবং নির্বাচনকে বিলম্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতি আপনাদের এই প্রলোভনে পড়বে না।
আরও পড়ুন-
সরকারি বস্তা বদলে চাল পাচার, বিএনপি নেতার স্ত্রীর গোডাউন সিলগালা
বিএনপির ৩১ দফা নিয়ে ঘুরছেন কনকচাঁপা
মেহেরপুর সীমান্তে ১৮ বাংলাদেশিকে ফেরত দিলো বিএসএফ
তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র সংস্কার, সংবিধান সংস্কার বা অন্যান্য সংস্কার কর্মকাণ্ড নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের কোথাও জামায়াতে ইসলামী পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবি ওঠায়নি। এখন তারা আন্দোলনে নেমেছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সমমনা দলও পিআর পদ্ধতির বিরুদ্ধে মাঠে নামবে। বাংলাদেশের মানুষ কখনোই পিআর পদ্ধতিকে গ্রহণ করবে না এবং পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হতে দিবে না।
কেরণখাল ইউনিয়ন এলডিপির সভাপতি সার্জেন্ট (অব.) আব্দুল হকের সভাপতিত্বে এসময় উপজেলা এলডিপির সভাপতি একেএম সামছুল হক মাস্টার, কেন্দ্রীয় এলডিপি উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, উপজেলা এলডিপির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আবু তাহের, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ চেয়ারম্যান, চান্দিনা পৌর এলডিপির সভাপতি অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন ভুইয়া, সহ-সভাপতি সাবেক কমিশনার আবদুস সামাদ, মাইজখার ইউনিয়ন এলডিপি সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন ভুঁইয়া, উপজেলা গণতান্ত্রিক যুবদল সভাপতি প্রভাষক সাইফুল ইসলাম বাবরসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/এমএস