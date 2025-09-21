দু’দিন বিরতি দিয়ে বাগেরহাটে ফের নির্বাচন অফিস ঘেরাও
বাগেরহাটে চারটি আসন বহালের দাবিতে দুইদিন বিরতি দিয়ে ফের জেলা নির্বাচন অফিস ঘেরাও করেছেন সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কার্যালয়ের সামনে তাবু টানিয়ে চতুর্থ দিনের মতো অবস্থান নিয়েছেন তারা। এই ঘেরাও কর্মসূচি চলবে দুপুর একটা পর্যন্ত। দুর্গাপূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরতাল- অবরোধের মতো কর্মসূচি না থাকলেও নির্বাচন অফিস ঘেরাও ও অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানান নেতাকর্মীরা।
আরও পড়ুন-
সাতক্ষীরায় বজ্রপাতে দু’জনের মৃত্যু
প্রতিমা তৈরিতে ব্যয় বাড়লেও বাড়েনি বাজেট
কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি শরীফুল, সম্পাদক মাজহারুল
সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির সদস্য সচিব ও জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি শেখ মোহাম্মাদ ইউনুস বলেন, দুর্গাপূজা ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে আমরা হরতালের কর্মসূচি আপfতত বাতিল করেছি। উচ্চ আদালত ১০ দিনের রুল জারি করেছেন। যতদিন পর্যন্ত আমরা চারটি আসন না ফিরে পাবো, ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবো।
গেলো ৩০ জুলাই আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাটের চারটি আসনের মধ্যে একটি আসন কমিয়ে জেলায় তিনটি আসন করার প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়। এরপর থেকেই বাগেরহাটবাসী আন্দোলন শুরু করে। চারটি আসন বহাল রাখার দাবিতে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন নেতাকর্মীরা। এরপরও ৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন শুধু সীমানা পরিবর্তন করে তিনটি আসন জারি রেখে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশনের এই আসন বিন্যাস গণমানুষের দাবিকে উপেক্ষা করেছে বলে জানান সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা।
নাহিদ ফরাজী/এফএ/এমএস