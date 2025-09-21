  2. দেশজুড়ে

সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু
ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে সিরাজ মিয়া (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার সনমান্দী ইউনিয়নের পাঁচানি গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

সিরাজ মিয়া উপজেলার পাঁচানি গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, পাচানী গ্রামে সবজি তুলছিলেন কৃষক সিরাজ মিয়া। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান বলেন, বজ্রপাতে সিরাজ মিয়া নামে একজনের মৃত্যুবরণ করেছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ নেই। তাই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মো. আকাশ/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।