বিউটি পার্লার থেকে ব্যাগ ভর্তি জাল টাকা-গুলিসহ পিস্তল জব্দ

প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে একটি বিউটি পার্লার থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা, পিস্তল ও গুলি জব্দ করেছে পুলিশ।

রোববার (২১ সেপ্টম্বর) বিকেলে উপজেলা সদরের আদালত পাড়া এলাকায় বউ সাজ বিউটি পার্লারে অভিযান চালিয়ে পুলিশ এসব উদ্ধার করে। এসময় একটি ব্যাগে নগদ ১০ লাখ ১৮ হাজার টাকা, একটি বিদেশি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়।

নবীনগর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়াস বসাক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। ব্যাগে থাকা টাকাগুলো নকল। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পার্লার মালিকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনায় কারা জড়িত এবং কোথা থেকে এসব জাল টাকা এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে, ঘটনার পর পর তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এসময় সিসি ক্যামেরায় ফুটেজে এক নারীকে টাকাসহ উদ্ধার হওয়া ব্যাগটি নিয়ে রিকশা থেকে নামতে দেখা গেছে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়াস বসাক বলেন, ওই নারীকে ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। তার মুখে মাস্ক ছিল। তাকে শনাক্তের কাজ চলছে।

