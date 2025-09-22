রাজশাহীতে প্রাণ-আরএফএল চাকরি মেলায় চাকরি পেলেন ৬০০ জন
রাজশাহী কলেজ বিজনেস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চাকরি মেলায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ৬০০ জন চাকরিপ্রত্যাশী নির্বাচিত হয়েছেন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী রাজশাহী কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই চাকরি মেলায় অংশ নেন ১০৫০ জনেরও বেশি চাকরিপ্রত্যাশী।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী কলেজ বিজনেস ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মো. গোলাম রাব্বানী। প্রধান অতিথি ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মু. যহুর আলী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. সিরাজ উদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের কর্মকর্তারা।
মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সরাসরি ভাইভা, যার মাধ্যমে চাকরিপ্রত্যাশীরা তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগের সুযোগ পান।
প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ মু. যহুর আলী বলেন, রাজশাহী কলেজ শুধু পাঠদানে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতেও অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এই চাকরি মেলা তারই প্রমাণ।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বরেন্দ্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ফ্যাক্টরি ম্যানেজার মো. মেহেদী হাসান বলেন, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ তরুণ সমাজকে কর্মমুখী করতে কাজ করছে। এই আয়োজন আমাদের ভবিষ্যৎ সহকর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে।
অধ্যাপক মো. গোলাম রাব্বানী বলেন, আমরা চাই শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি পেশাজীবনের জন্য প্রস্তুত হোক। এই চাকরি মেলা সেই প্রস্তুতিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে।
অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা চাকরি মেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মাস্টার্সের শিক্ষার্থী পূজা বলেন, এই চাকরি মেলা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং বেকারত্ব দূরীকরণের কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করছে। এটি আমাদের স্বপ্ন পূরণের পথ খুলে দিয়েছে।
বিজনেস ক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক জানান, শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করাই ছিল তাদের লক্ষ্য এবং আয়োজন সফল হওয়ায় তারা আনন্দিত।
সাখাওয়াত হোসেন/এফএ/জেআইএম