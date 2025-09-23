বিয়েবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহকর্মীর মৃত্যু

বিয়েবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গৃহকর্মীর মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিয়েবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আছিয়া বেগম (২৭) নামে এক গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরের কাউতলী পূর্বপাড়ার শেখ বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আছিয়া ভাদুঘর এলাকার জালাল মিয়ার স্ত্রী। তিনি প্রায় ৬–৭ মাস ধরে আমানুল হক সেন্টুর বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, দুপুরে বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। সন্ধ্যায় গৃহকর্মী আছিয়া ময়লা ফেলতে বাসার সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসেন। এসময় তিনি চিৎকার দিলে বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজহারুল ইসলাম জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
