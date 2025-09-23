‘খালেদা জিয়াকে আপনারা বুয়া কই হান খাওয়াইছেন’

‘খালেদা জিয়াকে আপনারা বুয়া কই হান খাওয়াইছেন’
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘আমগো গেরামের (আমাদের গ্রামের) মহিলারা কোনোদিন আওয়ামী লীগ করেনি। আপনারা খালেদা জিয়াকে সম্মান দিয়েছেন। খালেদা জিয়াকে আপনারা বুয়া বুয়া (আপা) কই হান (পান) খাওয়াইছেন। খালেদা জিয়াকে গ্রেফতারের পর আপনাদের চোখে পানি পড়েছে। নামাজের বিছানায় ছিলেন, দোয়া করেছেন।’
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার কুশাখালী ইউনিয়নের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড মহিলা দলের উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, আমরা খালেদা জিয়াকে আবার নির্বাচিত করে নিয়ে আসবো, তারেক জিয়াকে নির্বাচিত করে নিয়ে আসবো। যদি খালেদা জিয়া ও তারেক জিয়াকে নির্বাচিত করে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে হয়, তাহলে এখন থেকে প্রধান কাজ হলো আমাদের মা বোনদেরকে কেউ যেন ভুল বোঝাতে না পারে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপী, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি এম বেল্লাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম ইউছুফ ভূঁইয়া, সাবেক সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন বাচ্চু ও জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাবেরা আনোয়ার প্রমুখ।
কাজল কায়েস/এফএ/জেআইএম