সড়ক নয়, যেন মরণফাঁদ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার কবাই ইউনিয়নের খেয়াঘাট-ইটখোলা সড়কটি যেন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এক কিলোমিটার সড়কের মাঝখানে একটি বৃহৎ গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় স্কুল ও মাদরাসাগামী শিক্ষার্থীদের চলাচলে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সড়কটি সংস্কার না হওয়ায় প্রতিদিন দুর্ঘটনায় পড়ছে পথচারী ও সাধারণ যানবাহন।

সরেজমিনে দেখা যায়, খেয়াঘাট থেকে ইটখোলা পর্যন্ত সড়কটি সংস্কার না হওয়ায় পণ্য পরিবহনেও পোহাতে হচ্ছে চরম দুর্ভোগ। এলাকাবাসীর দাবির মুখে জনপ্রতিনিধিদের বারবার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এ সড়কে। বর্ষায় সড়কটির বিভিন্ন অংশে খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির কাজ না হওয়ায় বর্তমানে কয়েক স্থানে ভেঙে বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ওই সড়কটি দিয়ে কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষার্থীসহ হাজার হাজার মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপজেলা ও জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। এ সড়কটি দিয়ে বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, অসুস্থ ও বয়স্ক লোকজনের যাতায়াত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কবাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জহিরুল হক বাদল তালুকদার বলেন, ‘ইউনিয়নের ডিসি রোড খেয়াঘাট থেকে ইটখোলা বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করা প্রয়োজন। ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষ ও অসংখ্য যানবাহন এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। এ রাস্তাটি চলাচলের জন্য একদম অনুপযোগী।’

এ বিষয়ে বাকেরগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী হাসনাইন আহমেদ বলেন, ‘এলাকার কেউ এ বিষয়ে অবহিত করেনি। সাংবাদিকদের মাধ্যমে বিষয়টি জেনেছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে দ্রুত সড়কের গর্ত এবং রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শাওন খান/আরএইচ/জেআইএম

