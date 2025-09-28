খাদ্যগুদাম থেকে কোটি টাকার চাল আত্মসাৎ, দুদকের মামলা
দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে ডুগডুগি এলএসডি খাদ্য গুদামের প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার সরকারি চাল ও বস্তা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ চারজনকে আসামি করা হয়।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দিনাজপুর দুদক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. ইসমাইল হোসেন বাদী হয়ে এই মামলাটি করেন।
মামলা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদক দিনাজপুর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. নুর আলম।
মামলার আসামিরা হলেন- ডুগডুগি এলএসডির উপপরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) মোছা. আনোয়ারা বেগম, ঘোড়াঘাট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ইউনুস আলী মন্ডল, নিরাপত্তা প্রহরী (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) মো. মফিজুল ইসলাম ও শ্রমিক সর্দার মো. শাহিনুর আলম।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজসে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রতারণা ও অপরাধমুলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে গুদামের ১ কোটি ৭১ লাখ ৩১ হাজার ২৭৯.৫২ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে, ৩১৯.১৪ টন চাল, যার সরকারি মুল্য ১ কোটি ৬৭ লাখ ৪৬ হাজার ২৫৯.৫০টাকা। ৫০ কেজির চাল ধারণ ক্ষমতার ৪ হাজার ২৭৮টি খালি বস্তা, যার সরকারী মূল্য ৩ লাখ ৮৫ হাজার ২০টাকা।
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, মামলার প্রধান আসামি আনোয়ারা বেগম পাঁচ বছর ধরে গুদামটির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। দুই মাসের মধ্যে তার অবসরে যাওয়ার কথা ছিল। গত ১৫ এপ্রিল ঘোড়াঘাট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ইউনুস আলী মন্ডল গুদাম পরিদর্শনে গেলে চাল ও বস্তার সংকট দেখতে পান। পরে তিনি বিষয়টি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে জানান।
এরপর আনোয়ারা বেগমকে হিসাব দেওয়ার জন্য বলা হলেও তিনি হিসাব না দিয়ে গত ২৫ এপ্রিল গুদামের চাবি নিয়ে চলে যান। পরে তার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর জেলার সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহন আহমেদকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছিল।
এমদাদুল হক মিলন/কেএইচকে/জিকেএস