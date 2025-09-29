  2. দেশজুড়ে

২১ ঘণ্টা পর টাঙ্গাইলে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ১০:০০ এএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ঘণ্টা পর টাঙ্গাইলে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক

টাঙ্গাইলে ২১ ঘণ্টা পর তিতাসের গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ফেটে যাওয়া পাইপ লাইন মেরামত করা হলে পুরোপুরি ভাবে স্বাভাবিক হয়। এর ফলে পল্লীবিদ্যুতের লাইনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়েছে।

এরআগে রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার শিবপুর এলাকায় লাইন ফেটে আগুন ধরে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে কর্তৃপক্ষ। এতে টাঙ্গাইল সদর ও মির্জাপুর উপজেলার প্রায় ১৪ হাজার গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকে। এছাড়া ১৫ গ্যাস স্টেশন এবং মির্জাপুর শিল্প অঞ্চলের ৩৫টি প্রতিষ্ঠানেও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

আরও পড়ুন
টাঙ্গাইলে পাইপ ফেটে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, ভোগান্তিতে ১৪ হাজার গ্রাহক

এছাড়া গ্যাস পাইপের উপর পল্লী বিদ্যুতের খুঁটি থাকায় টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার প্রায় দুই লাখ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বন্ধ ছিল। এতে চরম ভোগান্তি পড়তে হয়েছিল গ্রাহকদের।

স্থানীয় বলেন, রোববার সকাল ৮টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার শিবপুর এলাকায় গ্যাসের লাইন ফেটে আগুন ধরে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। এরপর থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ এবং পল্লী বিদ্যুতের লাইন বন্ধ রয়েছে। এতে বাসাবাড়ির অনেক লোক বাড়িতে রান্না করতে না পেরে ভোগান্তির শিকার হন।

এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল তিতাস গ্যাস অফিসের সহকারী প্রকৌশলী রমজান আলী মুন্না জাগো নিউজকে বলেন, তিতাস গ্যাসের গাজীপুরের চন্দ্রা অপারেশন বিভাগের টিম ফেটে যাওয়া পাইপটি মেরামত করে। এর ফলে ভোর সাড়ে ৫টা থেকে গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।