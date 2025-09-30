ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা আটক

ভারতে পালানোর সময় গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা আটক
অবৈধভাবে ভারতে পালানোর সময় আটক হয়েছেন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম মুনির (৫০)।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে তাকে আটক করে ইমিগ্রেশন পুলিশ। পরে তাকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
পুলিশ জানায়, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার জহিরুল হকের ছেলে এস এম মুনির দীর্ঘদিন ধরে মামলার আসামি হিসেবে আত্মগোপনে ছিলেন। গোপালগঞ্জ সদর থানায় তার নামে একটি নাশকতা মামলা রয়েছে। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে নাশকতাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।
ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে দায়িত্বরত কর্মকর্তা এসআই তারিক জানান, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় মুনিরকে আটক করা হয়। আইনি প্রক্রিয়ার জন্য তাকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
হুসাইন মালিক/কেএইচকে/এএসএম