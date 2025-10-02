বান্দরবান সীমান্তে রেড অ্যালার্ট জারি
বান্দরবানের ঘুমধুম সীমান্তে চোরাচালান ও নিরাপত্তার স্বার্থে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকাল থেকে এ রেড অ্যালার্ট কার্যকর হয় বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে দেশটির সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের সশস্ত্র যুদ্ধ চলমান। এতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের অধিকাংশ এলাকা স্বাধীনতাকামী আরাকান আর্মিরা দখলে নিয়েছে। এনিয়ে দেশটির আইনশৃঙ্খলা অবনতির পাশাপাশি এ সংগঠনটি বাংলাদেশে মাদক ও বিভিন্ন প্রকার চোরাচালানে কাজ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের উগ্রতার কারণে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ঘুমধুম এলাকায় আইনশৃঙ্খলা অবনতি দেখা দিলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়।
বান্দরবান জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি জানান, সীমান্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা অবনতির শঙ্কা দেখা দিলে প্রায় এ ধরনের সতর্ক অবস্থা নেওয়া হয়। কয়েকদিন ধরে এ অবস্থানে রয়েছে সীমান্তরক্ষা বাহিনী। তবে এ বিষয়ে কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি।
