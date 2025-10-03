  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে প্রতিমা বিসর্জনকালে নিখোঁজ দুই শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তুরাগ নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে দুই শিশু নিখোঁজের ঘটনায় এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার হয়েছে।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর ) সকালে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তার মরদেহ উদ্ধার করে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার চাপাইর এলাকায় চাপাইর ব্রিজের পশ্চিমে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুর নাম অঙ্কিতা রানী (২)। সে কালিয়াকৈরের হিজলতলী এলাকার স্বপনের মেয়ে। নিখোঁজ অপর শিশু তন্ময় মণি দাস (৭) একই এলাকার তাপসের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিমা বিসর্জন দেখতে অঙ্কিতা ও তন্ময় পরিবারের সঙ্গে একটি ছোট ইঞ্জিনচালিত নৌকায় উঠেছিল। নৌকাটি ব্রিজের পশ্চিম পাশে পৌঁছালে অপর একটি বড় ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ছোট নৌকাটি ডুবে যায়। নৌকায় থাকা অন্যরা তীরে উঠতে পারলেও দুই শিশু পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয়।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার ইফতেখার হোসেন রায়হান বলেন, ‘সকালে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়।’

টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দলের ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। পরে সকাল ১০টার দিকে অঙ্কিতা রানীর মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।

