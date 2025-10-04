সুলতান সালাউদ্দিন টুকু
আগামীতে এই দেশে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামী দিনে এই দেশে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন বলে জানিয়েছেন দলটির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার আগ বিক্রমহাটিতে মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান। এদিন ওই স্কুল মাঠে ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্পেইন ও ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রামের উদ্বোধন করা হয়।
এ সময় সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, তারেক রহমান বলেছেন আগামী দিনে বিএনপি জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসলে কিংবা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পায় তাহলে কৃষকদের ফারমার্স কার্ড করে দেয়া হবে। সেই ফারমার্স কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা সমস্ত সেবা পাবে।
তিনি আরও বলেন, এর মাধ্যমে একদিক দিয়ে কৃষি উৎপাদনের সহযোগিতা পাবে অন্যদিকে এই কৃষি দ্রব্যগুলো ন্যায্য মূল্যও পাবে। খামারিরা স্বল্প সুদে ঋণও পাবেন। প্রান্তিক পর্যায়ে এসব সেবাগুলো কেউ উদ্যোগ নেয়নি ও দেয়নি। মানুষের কল্যাণের জন্য আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। টাঙ্গাইলের প্রতিটি ইউনিয়নে এই সেবা দেয়া হবে। আজ থেকে এটি শুরু হল আশা করছি এটি অব্যাহত থাকবে।
নির্বাচন নিয়ে তিনি বলেন, আমরা নির্বাচনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। তাদের মতে, বিএনপিকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে আগামী নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে একটি স্থিতিশীল সরকার আসবে। দেশের মানুষ মনে করছে তারেক রহমান আগামী দিনে এই দেশে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিবেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ পাবো। যে বাংলাদেশে কোনো হানাহানি থাকবে না, কোনো ধরনের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি থাকবে না।
টাঙ্গাইল ভেটেরিনারি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিত তরফদারের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুর রহমান খান শফিক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী প্রমুখ।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/জেআইএম