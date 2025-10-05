  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে ২ কৃষকের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
ঝিনাইদহের সদর ও শৈলকূপা উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৫ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মাঠে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতের শিকার হন তারা।

মৃতরা হলেন- সদর উপজেলার আড়মুখী গ্রামের শমসের বিশ্বাসের ছেলে শিমুল বিশ্বাস (২৮) ও শৈলকূপার শেখড়া গ্রামের হুরমত শেখ (৫৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এসময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে স্বজনরা তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে শৈলকূপা উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ সকালে মাঠে কাজ করছিলেন। বৃষ্টি শুরু হলে বাড়ি ফেরার পথে তিনি বজ্রপাতের শিকার হন। এসময় স্থানীয়রা তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানেই তিনি মারা যান।

বজ্রপাতের ঘটনায় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, নলডাঙ্গা ইউনিয়নের আড়মুখী গ্রামে বজ্রপাতে শিমুল বিশ্বাস নামে এক কৃষকের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হওয়ায় পরিবারের লোকজন মরদেহ হাসপাতালে নিয়ে আসেনি। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৈলকূপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, শেখড়া গ্রামে এক কৃষক বজ্রপাতে মারা গেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। ভুক্তভোগী কৃষকের স্বজনরা থানার পথে রওনা করেছেন। তারা থানায় পৌঁছানোর পরে বিস্তারিত জানাতে পারব।

