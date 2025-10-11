ফরিদপুরে ফুটবল টুর্নামেন্টে মাতলো হাজারো দর্শক

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে যুব সমাজকে মোবাইল ও নেশার আসক্তি থেকে খেলার মাঠে ফেরানোর প্রত্যয়ে ৮ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে ফাইনাল খেলা দেখতে হাজারো মানুষের ঢল নামে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার জয়নগরের কেরশাইল কালিবাড়ি মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। কেরশাইল আদর্শ ক্লাব আয়োজিত ফুটবল খেলায় বিজয়ী ও রানারআপ দলের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম।

খেলায় সালথা উপজেলার সম্মান সেন ফুটবল একাদশ ও বোয়ালমারী উপজেলার কয়রা ফুটবল একাদশ অংশগ্রহণ করে। নির্ধারিত সময়ের খেলায় উভয় দল একটি করে গোল করায় ড্র হয়। পরে ট্রাইবেকারে চার-দুই গোলের ব্যবধানে বোয়ালমারী উপজেলার কয়রা ফুটবল একাদশ জয়লাভ করে।

খেলার প্রধান অতিথি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম বলেন, শরীরকে সুস্থ রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। যুবসমাজকে মোবাইল ও মাদকের নেশা থেকে খেলার মাঠে ফেরাতে এ ধরনের আয়োজন বেশি বেশি করা জরুরি। এসময় তিনি গ্রাম পর্যায়ের মাঠগুলোকে দখলমুক্ত রেখে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করার আহ্বান জানান।

মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে ফরিদপুরের বোয়ালমারী, মধুখালী ও সালথা উপজেলার আটটি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত খেলায় স্থানীয় উন্নয়নমূলক সামাজিক সংগঠন আর এম গ্রুপের পক্ষ থেকে সৌজন্যমূলকভাবে ফ্রিজ এবং টেলিভিশনসহ বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার প্রদান করা হয়। খেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে আসা অন্তত ১৫ হাজার দর্শক এই খেলা উপভোগ করে।

এন কে বি নয়ন/এফএ/এমএস

