জামায়াতের কার্যালয় ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টা মামলায় সাংবাদিক গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩২ এএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
গ্রেফতার দৈনিক ভোরের কাগজের উপজেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সরকার সাজু

জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় ভাঙচুর এবং দলীয় নেতাকর্মীদের হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় শাহ আলম সরকার সাজু (৫৫) নামের এক সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের রাজমতি সুপার মার্কেটের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করছেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম।

গ্রেফতার শাহ আলম সরকার সাজু গোবিন্দগঞ্জ রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সভাপতি ও ভোরের কাগজ পত্রিকার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি।

ওসি বুলবুল ইসলাম জানান, ২০১৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর একটি স্থানীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং দলীয় নেতাকর্মীদের হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গত ১৯ এপ্রিল বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় একটি মামলা করা হয়। গ্রেফতার শাহ আলম সাজু ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

ওসি বলেন, সন্দেহ করা হচ্ছে তিনি সাংবাদিকতার আড়ালে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শাহ আলম সাজু আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পুলিশের নজর এড়িয়ে চলায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে।

