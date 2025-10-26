মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ফের গুলি এসে পড়লো বসতঘরে

মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ফের গুলি এসে পড়লো বসতঘরে
মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ছোড়া গুলি আবারও বাংলাদশের ভূখণ্ডে পড়েছে। কক্সবাজারের টেকনাফের একটি বসতঘরের টিনের চাল ভেদ করে গুলিটি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালের দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং ২ নম্বর ওয়ার্ড আমতলী গ্রামে আইয়ুব ইসলামের বসতঘরে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য মো. রাব্বি।
তিনি বলেন, সকালে হোয়াইক্যং আমতলী আমার বসতঘরের পূর্বে মিয়ানমার সীমান্তে অল্প কিছুক্ষণ গোলাগুলির বিকট শব্দ শুনতে পাই। এসময় আমার বাড়ির টিনের চালে আওয়াজ হয়। ঘর থেকে বের হয়ে চালের ওপরে ওঠে দেখি চাল ছিদ্র।
রাব্বি বলেন, ‘গুলিটি খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে আমি দোকানে চলে আসি। পরে দুপুরের দিকে বসতঘরের ভেতরের দেওয়ালের মধ্যে গুলিটি পাওয়া যায়।’
এ ঘটনায় আতঙ্কিত এই বাসিন্দা বলেন, ‘সীমান্ত থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব প্রায় আড়াই কিলোমিটার হবে। হাইওয়ে সড়কের পরে আমার বাড়ি। এতদূর থেকে যদি এভাবে আমাদের বসতঘরে গুলি এসে পড়ে, তাহলে তো আমাদের চিন্তা না করে কোনো উপায় নেই।’
হোয়াইক্যং ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সিরাজুল মোস্তফা লালু বলেন, ‘আমতলী গ্রামে আইয়ুব ইসলামের বসতঘরের টিনের চাল ছিদ্র করে একটি গুলি এসে পড়েছে শুনলাম। তবে কেউ হতাহত হননি। মাঝে মধ্যেই মিয়ানমার সীমান্তের গোলাগুলির ঘটনায় এপারের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়।’
ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নুর আহমেদ আনোয়ারী বলেন, ‘এর আগে শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেলে ৩ নম্বর ওয়ার্ড তেচ্ছিব্রিজের একটি কম্পিউটারের দোকানে গুলি এসে পড়ে। একই সময় ছেনুয়ারা বেগম নামের এক নারী তার বাড়ির উঠানে হাঁটাহাঁটি করার সময় তার পায়ে আরও একটি গুলি এসে লাগে। আজকেরও গুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত।’
এ ধরনের ঘটনায় সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কভাবে চলাচলের পরামর্শ দেন এই ইউপি চেয়ারম্যান।
