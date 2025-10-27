ফরিদপুরে ট্রাকচাপায় আইনজীবী নিহত

ফরিদপুরে ট্রাকচাপায় আইনজীবী নিহত
ফরিদপুরে ট্রাকচাপায় মোসাদ্দেক আহমেদ (৪১) নামে এক আইনজীবী নিহত হয়েছেন।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফরিদপুর পৌরসভার বদরপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোসাদ্দেক ফরিদপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের আইনজীবী ছিলেন।
হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোসাদ্দেক আহমেদ ও আরেক ব্যক্তি একটি মোটরসাইকেলে কানাইপুর থেকে ফরিদপুর শহরে আসছিলেন। পথিমধ্যে বদরপুর এলাকায় এলে একটি অজ্ঞাত ট্রাক পেছন থেকে মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই আইনজীবী মোসাদ্দেক নিহত হন। আহত হন ওই মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী। পুলিশ ও স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন করিমপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাঈদ চৌধুরী। তিনি বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায় একটি অজ্ঞাত ট্রাক মোসাদ্দেককে বহনকারী মোটরসাইকেলকে চাপা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। ট্রাকটি শনাক্ত ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
এন কে বি নয়ন/এফএ/এএসএম