শ্রমিক অসন্তোষ: উত্তরা ইপিজেডের ৪ কারখানা বন্ধ
শ্রমিক অসন্তোষের মুখে নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) ৪টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সোমবার (২৭ অক্টোবর) থেকে এসব শিল্পকারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার চার কারখানা বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে রোববার সন্ধ্যায় বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কারখানা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি নজরে আসে। সোমবার সকাল পর্যন্ত কারখানা এলাকায় পরিবেশ স্বাভাবিক আছে।
বন্ধ হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড, সেকশন সেভেন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ইপিএফ প্রিন্ট লিমিটেড এবং মেইগো বাংলাদেশ লিমিটেড।
আরও পড়ুন-
কচুরিপানার দখলে খরস্রোতা ধনাগোদা
ফেসবুকে বিএনপি নেতাকে চাঁদাবাজ বলায় ৫০ কোটি টাকার মানহানি মামলা
ভোলায় র্যাবের অভিযানে ‘জ্বীনের বাদশা’ গ্রেফতার
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত শনিবার ও রোববার কিছু শ্রমিক কাজে যোগ না দিয়ে প্রধান ফটকের সামনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। পরে তারা অন্য শ্রমিকদেরও কাজে বাধা দিয়ে বেআইনিভাবে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ রাখেন। এতে কারখানার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে এবং যেকোনো দাবি আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আহ্বান জানালেও তারা নির্দেশ অমান্য করে কাজ বন্ধ রাখেন। এতে দু’দিন ধরে উৎপাদন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পরবর্তীতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে নতুন নোটিশের মাধ্যমে পুনরায় কারখানা খোলার তারিখ জানানো হবে। তবে কারখানাগুলোর নিরাপত্তা শাখা ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না।
উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল জব্বার বলেন, উৎপাদন বন্ধ রাখা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী, কর্মকর্তা ও কারখানার সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯ অনুযায়ী অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
আমিরুল হক/এফএ/এএসএম