  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে সাগর থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০২:১৮ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
টেকনাফে সাগর থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ৭ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে মিয়ানমারে আরাকান আর্মি।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী বোট মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

টেকনাফের কে কে পাড়ার জেলে ইমাম হোসেন জানান, টেকনাফের কে কে পাড়া ঘাট থেকে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যার পরে কয়েকটি ট্রলার সাগরে মাছ ধরতে গেলে আরাকান আর্মির কবলে পড়ে। আরাকান আর্মি সদস্যরা তাদের ট্রলার ও মাছসহ ধরে নিয়ে যায়।

অপরদিকে মিয়ানমারের একটি সংবাদ মাধ্যম গ্লোবাল আরাকান নেটওয়ার্কের বরাতে জানা গেছে, মঙ্গলবার উপকূলীয় নিরাপত্তা উপ-ইউনিট সন্ধ্যা ৭টার দিকে একটি কাঠের নৌকায় করে সাগর পথে রওনা দেয়। টহল দেওয়া শুরু করা হয় ও মাছ ধরার জন্য আসা অবৈধভাবে আরাকান জলসীমায় প্রবেশকারী নৌকাগুলিকে আটক করা যায়।

টেকনাফে সাগর থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

এই টহল চলাকালীন রাতে টেকনাফ থেকে আসা একটি কাঠের নৌকা উপকূল রেখা থেকে প্রায় ২ দশমিক ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে আরাকান অঞ্চলের মংডু টাউনশিপের কাছে সাগরে মাছ শিকার করতে দেখা যায়। এসময় মাছ ধরার নৌকাটিসহ ৭ জন জেলেকে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালী বোট মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ বলেন, টেকনাফ কে কে পাড়ার শাওন মালিকানাধীন হামিদ মাঝির পরিচালিত একটি ট্রলার সাগরে মাছ শিকার শেষে ঘাটে ফেরার পথে মিয়ানমারের আরাকান আর্মির সদস্যদের হাতে ৭ জেলে আটক হয়েছেন।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।