ফুটবল খেলার সময় মাঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তরুণ

ফুটবল খেলার সময় মাঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তরুণ
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ফুটবল খেলার সময় মাঠেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন শাকিব (১৯) নামের এক তরুণ।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার মুরাদপুর ইউনিয়নের নাড়ালিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শাকিব ওই এলাকার জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে। ধারণা করা হচ্ছে, তীব্র রোদের মধ্যে খেলার সময় হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুরাদপুর ইউনিয়নের নড়ালিয়া এলাকায় সহপাঠীদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে যায় শাকিব। খেলতে খেলতে এক পর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শাকিবের চাচা মো. আলমগীর বলেন, তীব্র রোদের মধ্যে ফুটবল খেলতে খেলতে এক পর্যায়ে শাকিব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ওই সময় তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে সে সহপাঠীদের কাছে পানি চেয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, তীব্র রোদের মধ্যে খেলার সময় হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।
এ বিষয়ে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ন্যান্সিনা বলেন, তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার আগেই সে মারা যান।
এম মাঈন উদ্দিন/কেএইচকে/এএসএম