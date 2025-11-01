রেজাউল করিম
রাজনীতিবিদরা দুর্নীতি না করলে আমলারা দুর্নীতি করতে পারবে না
ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, আমরা বাংলাদেশকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যে বাংলাদেশ- মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরকে অতিক্রম করতে পারবে। আমাদের ভিত্তি এবং শপথ হবে রাজনীতিবিদরা দুর্নীতি করতে পারবে না। রাজনীতিবিদরা যদি দুর্নীতি না করে তাহলে কোনো আমলা দুর্নীতি করতে পারবে না।
শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের ব্যানারে ক্যাম্পাস মাঠে এ আয়োজন করা হয়।
রেজাউল করিম বলেন, যাকাতভিত্তিক একটি অর্থ ব্যবস্থাকে ভিত্তি ধরে আমরা যদি অগ্রসর হই, আমরা হিসাব করে দেখেছি, বাংলাদেশের যত সমস্যা আছে, এগুলো সমাধান করতে ৫ বছর সময় লাগবে। চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। বড় ভাই সিস্টেম বাদ দিতে হবে। জুলাই যোদ্ধারা জানিয়ে দিয়েছে আমাদের সবকিছুর ওপরে মেধা বড়। আর বড়ভাই সিস্টেম বাংলাদেশে চলবে না।
কলেজ শিবিরের সভাপতি আল-আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ডিবেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আল মামুন রাসেল। কলেজ শিবিরের সেক্রেটারি মেহেরাব হোসেনের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মহসিন কবির মুরাদ, লক্ষ্মীপুর শহর জামায়াতের আমির আবুল ফারাহ নিশান, সদর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ফয়েজ আহমেদ, লক্ষ্মীপুর শহর শিবির সভাপতি একেএম ফরিদ উদ্দিন ও সেক্রেটারি আব্দুল আউয়াল হামদু প্রমুখ।
