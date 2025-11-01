বাগেরহাটে ঘের মালিকের মাছ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

বাগেরহাটে ঘের মালিকের মাছ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ
বাগেরহাটে দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে মো. মামুন মল্লিক নামের এক ঘের মালিকের মাছ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় শনিবার (১ নভেম্বর) ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষি বাগেরহাট সদর মডেল থানায় মামলা করেছেন।
ক্ষতিগ্রস্থ মাছচাষি মো. মামুন মল্লিক রামপাল উপজেলার দক্ষিণ সন্নাসী গ্রামের আফছার মল্লিকের ছেলে।
মামুন মল্লিক জানান, গত বুধবার সকালে তিনটি ড্রামে নিজ ঘেরের মাছ বিক্রির জন্য ইজিবাইকে করে বারাকপুর বাজারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে পিসি ডেমা এলাকার মল্লিক বাড়ির কিছুটা সামনে পূর্ব শুত্রুতার জেরে শামিম হাসান পলকের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ইজিবাইকের গতিরোধ করেন। পরে তাকে ইজিবাইক থেকে নামিয়ে কিল, ঘুষি মারেন এবং হত্যার হুমকি দেন। এসময় ভয়ে তিনি পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন। এরপর হামলাকারীরা প্রায় ৫০ হাজার টাকার মাছ নিয়ে যান বলে দাবি করেন তিনি।
মামুন মল্লিক আরও জানান, পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিনি বারাকপুর বাজারে গিয়ে দেখেন হামলাকারীরা বারাকপুর সোনার বাংলা মৎস্য আড়তে তার মাছ বিক্রির চেষ্টা করছেন। বিষয়টি তিনি বাজারের সভাপতি রফিকুল হাওলাদারকে জানালে তিনি মাছ বিক্রির ৩২ হাজার ৮৫০ টাকা সোনার বাংলা মৎস্য আড়তদারের নিকট গচ্ছিত রাখেন।
বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদ-উল-হাসান বলেন, মাছ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নাহিদ ফরাজী/কেএসআর