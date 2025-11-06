  2. দেশজুড়ে

রোগী সেজে সাভার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুদকের অভিযান

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী সেজে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোগীদের টিকিট কাটা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণে টাকার লেনদেন, চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকালে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২ এর সহকারী পরিচালক আরিফ আহমেদের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এ অভিযান পরিচালনা করেন। সাদা পোশাকে রোগী সেজে হাসপাতালের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমও পরিদর্শন করেন তারা।

অভিযানকালে দুদক দল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তৌহিদ আল হাসানসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ও চিকিৎসককে হাসপাতালে অনুপস্থিত পান। তবে রোগীদের টিকিট কাটা ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন তারা।

অভিযান শেষে দুদকের সহকারী পরিচালক আরিফ আহমেদ বলেন, অভিযোগ ছিল এখানে টিকিট কাটার সময় টাকা নেওয়া হয়, ওষুধ বিতরণে টাকা নেওয়া হয়। পাশাপাশি এখানে কনসালটেন্টসহ যারা কর্মরত আছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ তারা অনুপস্থিত থাকেন, ওয়াশরুমগুলো নোংরা।

হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের (রিপ্রেজেনটেটিভ) দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা জেনেছি সরকারিভাবে গেজেটে দুদিন নির্ধারিত আছে। তবে এখানে একদিন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও তৎপর হওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

দুদক কর্মকর্তার মন্তব্যের বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. সাইদুল ইসলাম বলেন, মূলত আমাদের লোকবলের সংকট রয়েছে। আউটডোরে প্রচুর রোগীর চাপ হয়। তবে ব্যবহারকারী যারা আছেন, তারা টয়লেট ব্যবহারের পর পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার করেন না। তবু আমাদের ক্লিনারদের সম্প্রতি শোকজ করেছি।

