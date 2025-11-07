দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেলো কৃষকদলের দুই নেতার

দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে সড়কে প্রাণ গেলো কৃষকদলের দুই নেতার
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে ট্রাকচাপায় কৃষকদলের দুই নেতার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বেলা ১২টার দিকে উপজেলার বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়কের ঘুড়কা নাহার এগ্রোর সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- একই উপজেলার চান্দাইকানা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড কৃষকদেলর দপ্তর সম্পাদক ও ডুমরাই গ্রামের মৃত বিরু শেখের ছেলে ওমর ফারুক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং একই গ্রামের আকবর আলীর ছেলে ফরিদুল ইসলাম।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে আজ দুপুরে সলঙ্গা থানা বিএনপির উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার পথে একটি ট্রাক তাদের চাপা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বগুড়া টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক প্রথমে ফরিদুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওমর ফারুকের মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সিরাজগঞ্জ-৩ (রায়গঞ্জ-তাড়াশ) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ভিপি আইনুল হক। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।
হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন জাগো নিউজকে জানান, ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে।এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
