পঞ্চগড়ে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৫

পঞ্চগড়ে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৫
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে শীতের আমেজ বেড়েছে। কয়েকদিন ধরে রাতের তাপমাত্রা ক্রমাগত নামছে। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। সোমবার রাতের তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
কয়েকদিন ধরেই সন্ধ্যার পর থেকে হালকা শীত অনুভূত হচ্ছে। ভোরের দিকে হালকা কুয়াশার দেখা মিললেও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায় ঠান্ডার অনুভূতি। সোমবার দিনের (সর্বোচ্চ) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩১ দশমিক ২ ডিগ্রি। তবে সন্ধ্যার পর থেকে বেশ শীত অনুভূত হয়েছে। স্থানীয়দের শীতের কাপড় পরতে দেখা গেছে।
জেলা শহরের ডোকরোপাড়া মহল্লার ইজিবাইক চালক রহিম উদ্দীন বলেন, দুই তিনদিন ধরে সন্ধ্যার পর থেকে বেশ শীত লাগছে। ফজরের নামাজ পড়তে বাড়ি থেকে বের হলে ঘনকুয়াশা দেখা যায়। দিনে গরম লাগলেও রাতে শীতের কাপড় জড়িয়ে ঘুমাতে হয়। তবে বর্তমানের শীত বেশ ভালোই লাগছে। কয়েকদিন পর শুরু হবে অসহ্য রকমের শীত।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, মঙ্গলবার সকালে তেঁতুলিয়ায় চলতি শীত মৌসুমে আজ সর্বনিম্ন ১৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি সপ্তাহে দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানান এই আবহাওয়া কর্মকর্তা।
সফিকুল আলম/এফএ/জেআইএম