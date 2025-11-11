  2. দেশজুড়ে

নারী সমাবেশে ধানের শীষে ভোট চাইলেন মির্জা ফখরুলের স্ত্রী

প্রকাশিত: ০৪:০৬ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
ঠাকুরগাঁওয়ে নারী সমাবেশে যোগ দিয়ে ধানের শীষে ভোট চেয়েছেন বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের স্ত্রী রাহাত আরা বেগম।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) স্বামীর নির্বাচনি এলাকা সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত ওই নারী সমাবেশ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি উপস্থিত হন।

সভায় ইউনিয়নের সব ধর্মের প্রায় হাজারের বেশি নারী উপস্থিত হন। এ সময় তিনি নারীদের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনেন এবং সমাজের অর্থনীতিক সমস্যা দূরীকরণে নারীদের কেমন ভূমিকা থাকা দরকার সে বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

মির্জা ফখরুলের স্ত্রী রাহাত আরা বেগম বলেন, ভেবেছিলাম উঠান বৈঠক। কিন্তু এটি নারী সমাবেশে পরিণত করে ফেলেছেন আপনারা। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

তিনি আরও বলেন, আপনারা এ জেলায় এমন একজন মানুষকে পেয়েছেন যিনি কোনোদিন আপনাদের ছেড়ে যাননি। তিনি (মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর) নিজ পরিবারের মতো আপনাদের সঙ্গে থেকেছেন। আপনাদের সময় দিয়েছেন। তার বয়স হয়েছে। এবারে আপনারা তাকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়ী করুন। আপনাদের হতাশ হতে হবে না।

প্রতিমা রানী নামে এক নারী বলেন, আমরা এ অঞ্চলের নারীরা কী ধরনের কাজে দক্ষ তা বলেছি। রাহাত আরা বেগম ধানের শীষের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে আহ্বান করেছেন। আমরা আনন্দের সঙ্গে বিষয়টি গ্রহণ করেছি। আশা করি আমাদের উদ্যোক্তা হতে তারা সুযোগ সৃষ্টি করে দিবেন।
রেহেনা পারভীন বলেন, আমরা ঠাকুরগাঁওয়ের নারীরা এই জেলার মতো অবহেলিত। আমরা সত্যিকার অর্থে কাজ করে সমাজে অবদান রাখতে চাই।

এ সময় জেলা মহিলাদলের সভাপতি ফরাতুন নাহার প্যারিসের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মাঝে স্বাগত বক্তব্য দেন, আকচা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আকচা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি গোলাম সারওয়ার চৌধুরী, জেলা মহিলাদলের সাধারণ সম্পাদক নাজমা পরভীন, জেলা মহিলা দলের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক শাহনাজ পারভীন প্রমুখ।

