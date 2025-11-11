মাগুরা সরকারি কলেজের সামনে থেকে অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার
মাগুরা শহরের সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের গেটের উত্তর পাশ থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো একটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে দুষ্কৃতিকারীরা ককটেলটি কলেজের সামনে নিক্ষেপ করে। তবে সেটি বিস্ফোরিত হয়নি। পরে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এসে ককটেলটি উদ্ধার করে।
এদিকে এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কলেজের সামনের দোকানদার আহাদ মল্লিক জানান, যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। মাগুরা শান্ত একটি শহর এই শহরে নতুন করে ঝামেলার সৃষ্টি করা হচ্ছে।
মাগুরা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, মাগুরাসহ সারাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে। জড়িতদের আটকের চেষ্টা চলছে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএইচকে/এমএস