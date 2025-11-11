জুয়ায় হেরে পার্টনারকে হত্যা, যুবকের যাবজ্জীবন

জুয়ায় হেরে পার্টনারকে হত্যা, যুবকের যাবজ্জীবন
চাঁদপুরে জুয়া খেলায় হেরে পার্টনার রেহান উদ্দিন মিজি (৫৫) নামে ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মো. খোরশেদ আলম (২৭) নামে যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ১ লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে চাঁদপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ সামছুন্নাহার এই রায় দেন।
হত্যার শিকার রেহান উদ্দিন মিজি শরীয়তপুর জেলার সখিপুর থানার দক্ষিণ তারাবুনিয়ার বাসিন্দা। পরিবার নিয়ে চাঁদপুর শহরের নিউ ট্রাক রোড খান সড়কের তামান্না শারমীন ভিলার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন। তিনি পেশায় ছিলেন ড্রেজার ব্যবসায়ী।
অপরদিকে কারাদণ্ড প্রাপ্ত খোরশেদ আলম লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ১ নম্বর কাঞ্চনপুর ইউনিয়নের শেফালী পাড়া জোর ভূঁইয়া বাড়ির মৃত মোস্তফা ভূঁইয়ার ছেলে।
মামলার বিবরণ থেকে জানা গেছে, জুয়া খেলায় খোরশেদ বেশ কয়েকবার রেহানের কাছে জুয়া খেলায় হেরে যায়। ক্ষুব্ধ হয়ে ২০২১ সালের ২৩ জুন দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে খোরশেদ পরিকল্পিতভাবে রেহান উদ্দিনের ভাড়া বাসায় এসে দেশিয় অস্ত্র দিয়ে তাকে হত্যা করে। ঘটনার দিন রেহানের স্ত্রী নিজ এলাকায় ছিলেন। দুপুরে ফোনে স্বামীকে না পেয়ে পাশের ভাড়াটিয়া মরিয়ম বেগমকে দেখতে বললে তিনি দরজা খোলা পান এবং রেহান উদ্দিনকে বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।
এ ঘটনায় ২৫ জুন রেহান উদ্দিনের স্ত্রী পারভীন বেগম অজ্ঞাত পরিচয় আসামি করে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় মামলা করেন। পুলিশ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসামি খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করে এবং একই বছর ১০ অক্টোবর আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট কোহিনুর বেগম বলেন, মামলাটি চলমান অবস্থায় আদালত ১৫ জনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করে। স্বাক্ষ্য প্রমাণ, মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা ও আসামি নিজে অপরাধ স্বীকার করায় বিচারক আসামির উপস্থিতিতে এই রায় দেন।
শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/এমএস