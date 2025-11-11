  2. দেশজুড়ে

তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে মিলছে অতিরিক্ত ২২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে মিলছে অতিরিক্ত ২২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস

ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন করার মাধ্যমে দেশের প্রাচীন তিতাস গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রতিদিন জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে অতিরিক্ত আরও ২২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে তিতাস গ্যাস ফিল্ড পরিচালনাকারী বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই (কূপ নম্বর ১১ ও ১২) এবং লোকেশন-জি (কূপ নম্বর ১৭, ১৮ ও ২৭) থেকে দীর্ঘদিন গ্যাস উৎপাদনের ফলে কূপগুলোর ওয়েলহেড প্রেসার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ফলে জাতীয় গ্রিড লাইনের প্রেসারের তুলনায় ওয়েলহেড প্রেসার কম থাকায় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে ওয়েলহেড প্রেসার বাড়িয়ে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখতে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-ই এবং লোকেশন-জি তে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপন প্রকল্প হাতে নেয় বিজিএফসিএল কর্তৃপক্ষ।

বিজিএফসিএল মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আবুল কাসেম খান জানান, গত বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কম্প্রেসর স্থাপন কাজ শুরু হয়। এরইমধ্যে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের পর টেস্টিং কমিশনিং ও পারফরমেন্স টেস্ট রান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ওয়েলহেড কম্প্রেসরের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লাকেশন-ই থেকে দৈনিক প্রায় ৩১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং লোকেশন-জি থেকে প্রায় ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে; যা আগের তুলনায় ২২ মিলিয়ন ঘনফুট বেশি।

তিনি আরও জানান, গ্যাসের উপজাত হিসেবে তিতাসের লোকেশন-জি এবং ই থেকে দৈনিক প্রায় ৩৬ ব্যারেল কন্ডেনসেট উৎপাদন হচ্ছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ ও মেঘনা গ্যাসক্ষেত্রে সাতটি কূপ ওয়ার্কওভার (প্রথম সংশোধিত), তিতাস ও কামতা গ্যাসক্ষেত্রে চারটি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন, তিতাস ও বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রে দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন এবং হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনা গ্যাসক্ষেত্রে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ শীর্ষক চারটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে বলেও সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় বিজিএফসিএল।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।