রাজবাড়ী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে যুবকের আমরণ অনশন
রাজবাড়ী-২ (পাংশা-বালিয়াকান্দি-কালুখালী) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী ঘোষণার দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেছেন তারেক জিয়া পরিষদের এক নেতা।
সোমবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ২টা থেকে তিনি পাংশা পৌর শহরের হযরত শাহজুঁই (রহ.) মাজার শরিফের সামনে এই অনশন শুরু করেছেন।
অনশনকারী রিয়াজুল ইসলাম রাজবাড়ী পাংশা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঢেঁকিপাড়া গ্রামের উকিল প্রামাণিকের ছেলে। তিনি রাজবাড়ী জেলা তারেক জিয়া পরিষদের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক। রিয়াজুল স্থানীয়ভাবে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত।
অনশনে থাকা রিয়াজুল ইসলাম বলেন, বিএনপি গত ৩ নভেম্বর দেশের ২৩৭টি আসনে মনোনয়ন ঘোষণা করেন। কিন্তু রাজবাড়ী-২ আসনে এখনো মনোনয়ন দেয়নি। এই আসনে কোনো জোটের প্রার্থী চাই না। গত ১৭ বছর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ কাজ করেন। ছিলেন নেতাকর্মীদের পাশে।
তিনি বলেন, এই আসনের আরেক নেতা সাবেক এমপি নাসিরুল হক সাবু অসুস্থ হলেও তিনি যোগ্য প্রার্থী। ফলে এই আসনে বিএনপির প্রার্থী চাই। এজন্য প্রার্থী ঘোষণার জন্য মনোনয়ন বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রার্থী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন চালিয়ে যাবো।
