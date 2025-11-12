  2. দেশজুড়ে

পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো দুই শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৮:০৩ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো দুই শিশুর
ফাইল ছবি

ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার কাশিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

প্রাণ হারানো শিশুরা হলো- একই গ্রামের মো. ইয়াসিন মিয়ার মেয়ে সামিয়া আক্তার (৯) ও পার্শ্ববর্তী ফুলপুর উপজেলার খইছাপুর গ্রামের স্বপন মিয়ার ছেলে মো. জিহাদ (৮)। জিহাদ কাশিপুর গ্রামে তার নানা বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে ইয়াসিনের বাড়ির সামনে পুকুরের কিনারায় অল্প পানিতে গোসল করতে নামে সামিয়া এবং জিহাদ। হঠাৎ অসাবধানতাবশত বেশি পানিতে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আশপাশের লোকজন দুই শিশুকে পানিতে ভাসতে দেখে উদ্ধার করে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে ধোবাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন সরকার বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলা হবে।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।