নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী পালানোর জায়গা খুঁজে পাবে না: প্রিন্স

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী পালানোর জায়গা খুঁজে পাবে না: প্রিন্স
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর সমালোচনা করে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর অশোভন এবং রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তারেক রহমান নয়, বেয়াদব নাসির পালানোর জায়গা খুঁজে পাবে না।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট বাজারের গরু বাজার মোড়ে এক পথ সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, বিশ্ব বেয়াদব হাসান মাহমুদের মতো আরেক বিশ্ব বেয়াদবের আবির্ভাব ঘটেছে। আওয়ামী লীগ নেতারা মুখ খুললেই যেমন দুর্গন্ধ বের হতো, তেমনি এই নাসির মুখ খুললেই শুধু দুর্গন্ধ নয়, তার মুখ দিয়ে কোবরা সাপের বিষ বের হয়।
তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানের একক দাবিদাররা নীরব চাঁদাবাজি, ধান্দাবাজি, নিয়োগ ও বদলি বাণিজ্য করে আঙ্গুরগুলো কলাগাছ হয়ে এখন বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচারেও লিপ্ত রয়েছে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, চমকদার কথা বলে নতুন দল করে জনসমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়ে এখন বিএনপি থেকে লোক ভাগিয়ে নিতে ব্যর্থ আহ্বান জানাচ্ছেন! নিষ্ঠুর নির্যাতন, দমন-নিপীড়ন করে লোভ দেখিয়ে আওয়ামী লীগই বিএনপি ভাঙতে পারে নাই বা বিএনপি থেকে নেতাকর্মীদের ভাগিয়ে নিতে পারে নাই, আর নবীন দলের অর্বাচীন নেতারা তো নস্যি।
এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্বজন ও যোদ্ধারা স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিএনপিতে যোগদান করায় তাদেরকে লাল টুকটুকে স্বপ্ন বিক্রির অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। আর দিনে বিএনপির বিরুদ্ধে অশালীন, অশোভন, উসকানিমূলক কথা বলে রাতে আসনের জন্য দেনদরবার করে নিজেদের রাজনৈতিক টাউট হিসেবে চিহ্নিত করছে। অপরিপক্ব নবীন দলের কতিপয় নেতা তাদের রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিএনপিকে নিয়ে উত্তেজনাকর, বেফাঁস মন্তব্য রাজনীতির ময়দানে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। তাদের মনে রাখা উচিত, বিএনপি কচু পাতার ওপর পানি নয়।
তিনি সকলের প্রতি ধানের শীষে ভোট দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যারা জুলাই সনদ, গণভোট নিয়ে জটিলতা ও জট সৃষ্টি করছে তারা নির্বাচনকে ভয় পায়। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।
ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ভন্ডুল করার চেষ্টা চলছে উল্লেখ করে প্রিন্স আরও বলেন, মাঠে জনগণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, এ মুহূর্তে কয়েকটি দলের রাজপথে আন্দোলনের সরগোল নির্বাচনের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের আলামত। এই সুযোগে পালাতক পতিত ফ্যাসিবাদ নৈরাজ্য করার চেষ্টা করছে।
তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার যদি সেটেলড ইস্যুকে নতুন করে ওপেন করতে চায়, এ দায়িত্ব বিএনপি নেবে না। সকল পক্ষ স্বাক্ষর করার পর জুলাই সনদে সংযোজন বিয়োজন প্রতারণার শামিল।
এ সময় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবু হাসনাত বদরুল কবীর বক্তব্য রাখেন।
