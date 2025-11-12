বরিশাল শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান
পাসের হার কম হলেও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে
বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী সিদ্দীকি বলেছেন, ২০২৫ সালে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার কিছুটা কম হলেও দেশে শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মান আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে বরগুনা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি।
মো. ইউনুস আলী সিদ্দীকি বলেন, নকলমুক্ত পরিবেশে এবং প্রকৃতভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে যে ফলাফল প্রকাশ করেছি, তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বাস্তবসম্মত। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার ও সামগ্রিক পাশের হার কমলেও শিক্ষার মান বেড়েছে। কারণ আমরা এবার কোনো প্রকার ত্রুটি ছাড়া সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করেছি।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রকৃত যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটেছে এবারের ফলাফলে। অতীতে কিছু অনিয়ম থাকলেও এবার তা দূর করা হয়েছে। তাই ফলাফল যতই কম হোক না কেন, এটি দেশের শিক্ষার মান উন্নতির দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।
শিক্ষকদের উদ্দেশে অধ্যাপক ইউনুস আলী সিদ্দীকি বলেন, শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা শিক্ষা দিন। তাদের বিভিন্ন সফল মানুষের উদাহরণ দিন। যাতে তারা সেই সব উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা নিতে পারে। আর ছাত্রদের মধ্যে যেন দেশ প্রেম গড়ে ওঠে সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে।
সভায় শিক্ষকরা বোর্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। চেয়ারম্যান আশ্বাস দেন, দ্রুত এসব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে।
মতবিনিময় সভায় বরিশাল রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. নাজিমুল হক, বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর আবদুস সালাম, কলেজ পরিদর্শক ড. জসীম উদ্দিন, বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম খান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শহিদুল ইসলাম, উপসচিব মো. আবুল বাসারসহ শিক্ষা ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বরগুনা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের ২২০ জন শিক্ষক এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
নুরুল আহাদ অনিক/এনএইচআর/জেআইএম