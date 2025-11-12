  2. দেশজুড়ে

ছাত্রলীগ নেতা বিদ্যুৎ গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নাটোর
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নাটোরের বাগাতিপাড়া থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা আতিক হাসান বিদ্যুৎকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ নভেম্বর) আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার সান্যালপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে বিদ্যুৎকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, আতিক হাসান বিদ্যুৎ বাগাতিপাড়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং স্থানীয় রাজনীতিতে তিনি পরিচিত মুখ।

পুলিশ ও আতিক হাসানের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে বাগাতিপাড়া থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে বিদ্যুৎকে গ্রেফতার করে।

বাগাতিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আতিক হাসান বিদ্যুৎকে গ্রেফতার করা হয়। আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর/এমএস

