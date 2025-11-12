  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে কিশোর গ্যাংয়ের ৭ সদস্য সংশোধনাগারে

প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নোয়াখালীতে কিশোর গ্যাংয়ের ৭ সদস্য সংশোধনাগারে

নোয়াখালীর সদর থেকে আটক কিশোর গ্যাংয়ের সাত সদস্যকে সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে আদালত। বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় আদালতের পরিদর্শক (কোর্ট ইন্সপেক্টর) মো. শহিদুল ইসলাম বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, থানা থেকে পাঠানো কিশোর গ্যাংয়ের সাত সদস্যকে আদালতের নির্দেশে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে।

নোয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. ইব্রাহীম বলেন, মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) গভীর রাতে সুধারাম মডেল থানাধীন নোয়াখালী পৌরসভা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত কিশোর গ্যাংয়ের ৭ সদস্যকে আটক করে নিয়মিত মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হয়।

তিনি আরও বলেন, একই সময় বিভিন্নস্থানে অভিযান করেন ৬টি নম্বরবিহীন মোটরসাইকেল আটক করে জরিমানা আদায় করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

